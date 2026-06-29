VÍDEO | BTS como nunca lo has escuchado: así es la genial versión de Necko Vidal de 'Dynamite' al violín

Necko Vidal habla hoy de BTS, la boy band surcoreana convertida en fenómeno de masas, y versiona 'Dynamite', uno de sus grandes 'hits' en directo. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

En sus dos primeros conciertos en España, BTS ha llenado el Metropolitano con sus dos conciertos en los que ha reunido a un total de 140.000 personas.

Todo un fenómeno de masas del que hoy nos habla Necko Vidal, que nos cuenta algunos detalles de la historia de este grupo de k-pop que ya es una de las boy bands más importantes de todos los tiempos.

Como no podía faltar, Necko coge su violín y nos deja una versión instrumental de uno de los grandes éxitos de BTS, 'Dynamite'. Puedes ver su magistral interpretación en el vídeo sobre estas líneas.

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