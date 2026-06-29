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Boticaria García explica si existen los alimentos efecto frío, en vídeo: "Hay letra pequeña"

La farmacéutica señala que, aunque no hay alimentos que puedan actuar "como un aire acondicionado", sí que pueden ser "como el ventilador de la abuela".

La farmacéutica señala que, aunque no hay alimentos que puedan actuar "como un aire acondicionado", sí que pueden ser "como el ventilador de la abuela".

Con la llegada del calor es necesario refrescarse de manera continua. Esto se puede llevar a cabo a través de bebidas y alimentos. Pero, como señala Boticaria García, "hay letra pequeña". La farmacéutica indica que no hay alimentos capaces de bajar la temperatura interna.

"Nuestro cuerpo regula la temperatura, sobre todo, sudando, dilatando los vasos sanguíneos de la piel y perdiendo calor", explica, "pero si hay alimentos que ayudan porque tienen mucha agua, aportan sales minerales, son ligeros de digerir y, además, activan receptores que nos dan sensación de frescor".

"No son aire acondicionado, pero son el abanico de la abuela", añade. Boticaria explica que en la boca, en la nariz y en la piel hay sensores que detectan la temperatura y sustancias químicas.

"Uno muy famoso es el TRPM8, que se activa con el frío real, pero también con el mentol", indica, "por eso con un chicle de menta parece que te entra una brisa polar".

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