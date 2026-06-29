VÍDEO | Boticaria García comparte cómo elaborar una limonada de rescate para refrescarnos en verano

La farmacéutica señala que las bebidas con electrolitos deben consumirse cuando se suda mucho. Además, explica que existe una alternativa deliciosa que podemos hacer en casa con muy pocos ingredientes.

Mucha gente toma bebidas con electrolitos para paliar las altas temperaturas. En algunos casos, lo hacen añadiéndolos directamente al agua, así aportan sabor y un extra a esta bebida. Pero ¿son realmente necesarios? Boticaria García indica que "depende".

La farmacéutica explica que los electrolitos son minerales como sodio, potasio o cloro, que se pierden por el sudor. "Ayudan a mantener el equilibrio de los líquidos", señala. Estas, como expone, "son útiles si sudamos mucho durante horas". Así, estas bebidas se deben consumir si se hace deporte intenso, si se trabaja al sol o si, por ejemplo, se sufre diarrea.

Virginia Riezu plantea si es posible sustituir esas bebidas por una clásica limonada. Boticaria expone que se puede recurrir a la llamada "limonada de rescate". "¿Habéis notado que el sudorcillo sabe salado?", pregunta la farmacéutica.

"Eso es tu cuerpo pidiendo sodio para retener la hidratación", indica. Boticaria indica que se lo podemos dar con esa limonada. "No es más que zumo de limón, hierbabuena fresca y, si hay mucho sudor, una pizca de sal", explica.

El limón aporta nutrientes, como potasio y vitamina C, la hierbabuena, sabor, y la pizca de sal permite retener la hidratación. "Importante en casa", advierte, "gente con hipertensión, problemas de riñón, gente que toma diuréticos, no hay que echar sal a lo loco y hay que individualizar la reposición de sal, del potasio y del sodio", concluye.

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