VÍDEO | Necko Vidal, sobre la presentación de lo nuevo de Madonna: "Ha dado una clase magistral de cómo se lanza un disco"

La artista sigue reinventándose y, en esta ocasión, decidió hacer un concierto en pleno Times Square, en Nueva York, avisándolo tan solo 30 minutos antes. El objetivo era presentar su nuevo disco 'Confessions II'.

"La música actual se parece cada vez más a una película de Marvel", afirma Quique Peinado. Y es que Madonna ha ido un paso más allá para presentar su nuevo disco. "Lleva más de 40 años entendiendo la cultura pop mejor que nadie", señala Necko Vidal, "y acaba de dar una clase magistral de cómo se lanza un disco en 2026".

Y es que la semana pasada la reina del pop se plantó en Times Square para presentar 'Confessions II', su nuevo disco. La artista avisó con tan solo media hora de antelación, sorprendiendo así a todos los que ocupaban este mítico enclave de la ciudad de Nueva York con un concierto en el que mostró un aperitivo de ese 'Confessions II'.

"Aquí en España solo consigues eso si gritas '¡Es gratis!'", señala Iñaki Urrutia. "Aunque me da la sensación de que, hoy en día, lo que importa no es que hagas algo, sino que la gente lo grabe", añade el zapeador. El músico indica que Madonna ha sido capaz de adaptarse a los tiempos y "esta es la principal diferencia con respecto a cómo se hacían antes las cosas".

"En los años 90, los artistas intentaban guardar el secreto durante meses, pero, ahora, el objetivo es el contrario: crear un momento irrepetible para que todo el mundo saque el móvil y lo suba de manera instantánea, natural y orgánica", explica Necko.

La cantante, además, ha estrenado 'Confessions II – The Film'. Necko cuenta que es "una de las cosas más Madonna que ha hecho Madonna". "Es un híbrido extraño en el que seis canciones del nuevo disco aparecen conectadas unas con otras mediantes imágenes que siguen una línea más onírica", explica.

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