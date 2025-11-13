Canción infantil
VÍDEO | Nacho García reacciona a la nueva canción de Lucas: "Son como 'Los Fruitis', pero con mierda"
La mitad del dúo Andy y Lucas ha lanzado un nuevo tema: 'Somos los pipicaca'. Esta canción forma parte de un proyecto infantil que está protagonizado por elementos que podemos encontrar en un baño como un inodoro o papel higiénico.
Después de que Andy, del dúo Andy y Lucas, haya presentado su nueva canción, 'Marioneta', su excompañero Lucas ha 'contratacado' con un nuevo single: 'Somos los Pipicaca'. "No me lo estoy inventando", aclara María Gómez.
"Lucas da voz a tres personajes de animación", indica María. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, los protagonistas son diferentes elementos que están en un baño como un inodoro, un rollo de papel higiénico o un excremento.
Todos los personajes comienzan a cantar una canción para presentarse, anunciando que son 'Los Pipicaca'. "Obra de arte, obra de arte", afirma Isabel Forner tras ver las imágenes. "Es increíble, son como 'Los Fruitis', pero con mierda", añade Nacho García.
"Está Rosalía diciendo: 'Los Pipicaca, era lo que le faltaba a 'Lux''", añade María. Forner, además, señala que el baile que hacen los personajes en el vídeoclip está pensado para TikTok. "Desde 'Son de amores', es lo mejor que ha hecho", comenta Dani Mateo. Gómez cuenta que el catante "llevaba mucho tiempo preparándose este proyecto infantil así que, en principio, no habría que buscar mensajes ocultos".
