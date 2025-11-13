María José Gómez y Verdú, sobre el saludo sin reverencia de Xi Jinping a los reyes en China: "La monarquía ellos no la contemplan"

María José Gómez y Verdú desvela los detalles del protocolo de los reyes Felipe VI y Letizia en su visita a China, desde el "error" de las flores al rey a las diferencias en las cenas de gala entre China y España.

María José Gómez y Verdúanaliza en Zapeando algunos de los fallos de protocolo que han ocurrido durante la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a China.

En primer lugar, unos niños les regalaron a los dos unas flores, cuando según la experta en protocolo "el error es que a un occidental hombre le hayan regalado flores, no saben que no es una costumbre nuestra".

Además, María José apunta que sí que es costumbre en China, pero que tiene que ser diferente el ramo de flores para hombre que para mujer y, en este caso, eran iguales.

También se ha hablado mucho del recibimiento de Xi Jinping a los reyes, que se limitó a un apretón de manos sin reverencia. Esto se debe, según la experta, a que China es una república y "la monarquía ellos no la contemplan". De este modo, el tratamiento es de jefe de Estado a jefe de Estado.

En lo que respecta a la cena de gala, se vio un look de los reyes mucho más austero al de la cena con el sultán de Omán, donde Letizia lució una espectacular tiara. En esta ocasión, explica María José, al tratarse de una república "las reinas no muestran su poderío de joyas". "Tú no tienes que hacer de menos a tu anfitrión, y ellos son los que mandan", afirma.

Sobre las diferencias de protocolo entre España y China, María José señala que la principal está en los vasos, pues mientras nosotros situamos las bebidas alcohólicas más a la derecha, en China se hace al revés y se coloca el agua donde se puede coger con más facilidad. Además, se sigue la regla del feng shui de tenerlo todo muy equilibrado desde el punto de vista de la colormetría.

