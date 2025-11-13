Ahora

Premio musical

Nacho García explica por qué Sergio Ramos no debería cantar en los Latin Grammy, en vídeo

Las Vegas acoge este jueves la última edición de los Grammy latinos donde se van a congregar numerosos artistas españoles, entre ellos, el futbolista que lanzaba, en septiembre, su canción 'Cibeles'.

Las Vegas acoge este jueves la última edición de los Grammy latinos donde se van a congregar numerosos artistas españoles, entre ellos, el futbolista que lanzaba, en septiembre, su canción 'Cibeles'.

Este jueves se celebran en Las Vegas los Latin Grammy, unos de los premios más importantes de la industria musical. La gala contará con participación española. Como adelanta María Gómez, "ahí van a estar Aitana, Alejandro Sanz, Leiva, Joaquín Sabina y Sergio Ramos".

"Un momento, por favor", espeta Dani Mateo, "yo insistiré en el tema, pero, ¿12 años de programa y no nos han dado ni nominado a una Antena de Oro y Sergio Ramos, con la primera ya...?". Gómez aclara que Ramos está ya en EEUU preparándose para la gala, pero, "no va a cantar".

"Como ahora Sergio es más músico que futbolista va a ser uno de los encargados de dar un premio", añade la zapeadora. El futbolista, hace dos años, le dio un premio a Shakira: el de la mejor canción de 2023 por su canción con Bizarrap.

Nacho García comenta que es mejor que no actúe. "Siendo en Las Vegas igual Trump se lo toma como un ataque y nos sube los aranceles", afirma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | El abogado del novio de Ayuso acusa a la Fiscalía de crear "un relato de confesión y culpabilidad"
  2. El Gobierno inicia el camino para presentar los Presupuestos y llevará la senda de estabilidad al próximo Consejo de Ministros
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre en España por la gripe aviar
  5. Epstein aseguraba que podría "acabar" con Trump y ofreció "fotos de Donald con chicas en bikini" en su cocina
  6. Desprendimientos, inundaciones y clases suspendidas: la borrasca Claudia golpea Canarias y deja nueve vuelos cancelados