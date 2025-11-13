Nacho García explica por qué Sergio Ramos no debería cantar en los Latin Grammy, en vídeo

Las Vegas acoge este jueves la última edición de los Grammy latinos donde se van a congregar numerosos artistas españoles, entre ellos, el futbolista que lanzaba, en septiembre, su canción 'Cibeles'.

Este jueves se celebran en Las Vegas los Latin Grammy, unos de los premios más importantes de la industria musical. La gala contará con participación española. Como adelanta María Gómez, "ahí van a estar Aitana, Alejandro Sanz, Leiva, Joaquín Sabina y Sergio Ramos".

"Un momento, por favor", espeta Dani Mateo, "yo insistiré en el tema, pero, ¿12 años de programa y no nos han dado ni nominado a una Antena de Oro y Sergio Ramos, con la primera ya...?". Gómez aclara que Ramos está ya en EEUU preparándose para la gala, pero, "no va a cantar".

"Como ahora Sergio es más músico que futbolista va a ser uno de los encargados de dar un premio", añade la zapeadora. El futbolista, hace dos años, le dio un premio a Shakira: el de la mejor canción de 2023 por su canción con Bizarrap.

Nacho García comenta que es mejor que no actúe. "Siendo en Las Vegas igual Trump se lo toma como un ataque y nos sube los aranceles", afirma.

