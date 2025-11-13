Los consejos de María José Gómez y Verdú para comer el cocido según el protocolo: ni servilletas al cuello ni hacerse 'montaditos'

En sus clases de protocolo, María José Gómez y Verdú explica cuál es la forma correcta de comer cocido. Tres vuelcos, si bien se puede juntar carne con verduras, y siempre con cuchillo y tenedor.

Además de analizar los fallos de protocolo en la visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia a China, María José y Verdú visita Zapeando para enseñarnos a comer correctamente el cocido.

En primer lugar señala que el cocido maragato "va al contrario", pues se come principio la carne y al final la sopa. Sin embargo, el cocido tradicional se come en tres vuelcos, si bien se puede combinar en el mismo plato la carne con la verdura: "Sólido con sólido y el líquido solo".

En primer lugar, la servilleta nunca se pone en el cuello, sino en el regazo. Después, la sopa hay que tomarla "con delicadeza", cargando siempre hacia afuera. De esta manera, la "barriguita" de la cuchara toca con el borde del plato y evitamos que gotee.

En el segundo y tercer vuelco con la patata, los garbanzos, el chorizo o el tocino, entre otros, María José 'censura' una práctica bastante habitual: la de hacerse un 'montadito' con el compango.

Frente a eso, muestra que la forma correcta es usar los cubiertos, siempre con el cuchillo y el tenedor en la misma mano y después pinchar algo de carne, verdura y garbanzos.

Sobre los 'extras' del cocido, afirma que podemos echar piparras, pero siempre junto con las verduras y la carne y nunca con la sopa.

