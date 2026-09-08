VÍDEO | Nacho García muestra dónde empieza su "cosa prohibida": "Es exclusiva para vosotros"

El zapeador luce este martes unos pantalones cortos. Nacho no ha dudado en levantarse ligeramente la pernera para mostrar que zona del muslo tiene menos bronceada.

Nacho García ha comenzado el programa destacando la camiseta que lleva Maya Pixelskaya. "Es religión, por favor, el 'chiquitazo'", comenta el zapeador. Y es que la zapeadora lleva varias imágenes de unos tazos de Chiquito de la Calzada, muy conocidos de los años 90. "Soy millennial, me gusta el 'cringe'", afirma Maya.

"Tenemos más años que un bosque", comenta Dani Mateo. Pixelskaya confiesa que, en realidad, era un look pensado para Virginia Riezu, pero ella decidió robarlo. Mateo, por otro lado, expone que si se comenta el look de Maya también deben hablar de los pantalones de Nacho.

"Último día de septiembre en pantalones cortos", anuncia el zapeador, mostrando sus piernas. Además, enseña en que zona del muslo tiene el corte por tomar el sol. "A partir de aquí dio el sol, de aquí para allá... no lo ha visto nada", comenta García, "es exclusiva para vosotros".

"Nacho, de cintura para arriba, es siglo XXI, de cintura para abajo, porque te he visto los pelos, siglo XX claramente", expone el presentador de Zapeando. "Y a partir de aquí empieza la cosa prohibida", añade Nacho.

Mateo, además, anuncia que además de contar con la visita de Francisco Cacho, también estará en el programa el fisioterapeuta Víctor Hernán para contar cómo fortalecer el suelo pélvico. "¿Por qué me miras cuando dices esas cosas?", pregunta Forner.

"El suelo pélvico vosotros también lo tenéis que vigilar", le dice Maya. "Es verdad... ¿tú que haces por tu suelo pélvico?", añade Isabel. "Yo que voy a tener suelo pélvico... pero si no tengo bíceps ¿cómo voy a tener suelo pélvico?", responde Dani.

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