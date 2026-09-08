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El cura de Valdepeñas pone fin a las misas por YouTube: "No vamos a contribuir a que ofendáis a Dios"

El párroco ha anunciado que la próxima retransmisión será la última después de seis años emitiendo. Su motivo: algunos feligreses habrían dejado de acudir a la iglesia porque "es muy cómodo verlo en casa".

El cura de Valdepeñas pone fin a las misas por YouTube: "No vamos a contribuir a que ofendáis a Dios"

Se acabó la misa desde el sofá. El cura de Valdepeñas ha anunciado que dejará de retransmitir las celebraciones religiosas por YouTube después de seis años. El próximo domingo 13 será la última misa que los feligreses podrán seguir a través de la plataforma.

El párroco explica que tanto él como el consejo de gobierno han decidido poner fin a las emisiones porque "algunas personas estarían utilizando las retransmisiones como sustituto de acudir a la iglesia". "Estoy cansado, llevamos seis años", reconoce antes de lanzar un contundente mensaje: "Han dejado de venir a misa porque es muy cómodo verlo en casa y no vamos a contribuir a que ofendáis a Dios".

El sacerdote recuerda que, "la misa retransmitida está pensada para enfermos o personas impedidas", pero no para quienes simplemente prefieren verla desde el sofá.

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