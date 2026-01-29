VÍDEO | Miki Nadal, tras ver el último vídeo de Sydney Sweeney: "Tiene mucho mérito conducir ese coche en tanga"

La actriz ha lanzado una nueva marca de ropa interior y ha decidido grabar un vídeo para promocionarla. Sweeney se baja de un coche llevando solo un conjunto de su marca.

Sydney Sweeney acaba de lanzar una firma de lencería, SYRN, y sigue apostando por la polémica para promocionarla. Si hace unos días sorprendía cubriendo el cartel de Hollywood, en Los Ángeles, con ropa interior, en esta ocasión ha decidido bajar de un coche llevando prendas de su firma mientras los paparazzi le hacían fotos.

Como se puede ver en las imágenes, la actriz se baja de un vehículo antiguo tapada con un abrigo corto. Cuando se lo quita, se puede ver que lleva un conjunto de lencería de su marca y unas medias, todo del mismo tono que su abrigo.

"Tiene mucho mérito conducir ese coche de los años 50 en tanga", señala Miki Nadal, "no sabéis lo que raspaban en el culo los sillones de skay, se pega todo". "Aunque esté pasando frío, por eso lo ha hecho en invierno", apunta Dani Mateo, "eso con el sudor...".

Cristina Pedroche señala que Sweeney ha grabado estas imágenes para la promoción de su firma. "Su eslogan es 'Sin explicaciones, sin disculpas'", indica la zapeadora. "Parece que está incitando a la gente a que vaya al cine en pelotas", comenta Quique Peinado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.