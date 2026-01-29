VÍDEO | Glòria Serra repasa los momentos más peligrosos vividos en 'Equipo de Investigación': "Al final te ríes"

El programa de laSexta cumple su 15 aniversario y su presentadora visita el programa para hacer un repaso de los momentos de mayor tensión vividos por los reporteros de 'Equipo de Investigación'.

'Equipo de Investigación' cumple 15 años y Glòria Serra ha visitado Zapeando para hablar sobre este mítico programa de laSexta. "¿Todavía quedan temas que investigar?", pregunta Dani Mateo a la periodista. "Sobran", responde la periodista, "pasan tantas cosas... miras los reportajes y ves el cambio de España y el mundo".

"Tenemos un montón de espectadores que vienen y te dicen 'yo te veía con mis padres cuando tenía 12 años'", cuenta Glòria. "Silencio depresivo de todo el equipo presente", añade. Quique Peinado cuenta que en El Hormiguero prepararon un vídeo con los momentos más peligrosos que ha vivido el equipo del programa.

En las imágenes se puede ver como los reporteros reciben amenazas en múltiples ocasiones e, incluso, les rompen la luna trasera del vehículo. "Estáis todos lívidos", comenta Serra tras ver las imágenes. "Me acuerdo de todos esos momentos y sentía miedo por ti", afirma Cristina Pedroche.

"Para ser honrada, los más peligrosos han sido los dos primeros", indica Glòria, en referencia a las imágenes del vídeo. "El primero era una cosa un poco rara, un narcotraficante drogado, y el segundo fue en un barrio de Salamanca, el Merchero, bastante peligroso", explica, "de allí nos sacó la Guardia Civil".

"Al final te ríes", añade, "porque la vida es así". Glòria recuerda que, en ese reportaje, terminó grabando de rodillas detrás de un seto para que los vecinos no la vieran. "Además grabé bajito, luego subimos el volumen", concluye.

