Zapeando 'contacta' con la chica gaditana que se agarró en un semáforo para no ser arrastrada por el viento

La borrasca Kristin ha provocado fuertes rachas de viento en Andalucía. Por ese motivo, María Gómez se ha convertido en una gaditana y así compartir la última hora del temporal en la provincia.

Este miércoles la borrasca Kristin cubrió la Comunidad de Madrid de nieve. El mal tiempo provoco que muchas carreteras quedaran bloqueadas hasta el paso de las máquinas quitanieves. Además, el temporal también provocó fuertes rachas de viento en Cáceres o Almería.

En Más Vale Tarde mostraban un llamativo vídeo, grabado en la provincia Andaluza, en la que se puede ver a gente siendo arrastrada por el viento. "Las rachas de viento en Andalucía están siendo huracanadas", señala Joanna Ivars, "en zonas de costa han superado los 120 kilómetros por hora".

En Cádiz la gente debía engancharse en los semáforos para evitar ser arrastrados por el viento. "Un día como ese fue cuando Camarón compuso la de 'Volando voy, volando vengo'", señala Cristina Pedroche.

Zapeando decide contactar con la mujer gaditana que tuvo que agarrarse a ese semáforo para conocer cómo está la situación en estos momentos. La chica sigue enganchada y afirma que sigue sin poder moverse del semáforo. "Si me suelto este malaje viento me lleva, eh", comenta.

"¿A usted también le ha arrastrado el viento?", pregunta Dani Mateo. En ese momento, llega un repartido que también se engancha en el semáforo para darle una pizza a la chica. "Me había entrado la gusa", se justifica ella. Dani señala que con el viento debe ser complicado repartir. "No, es mejor así, no necesito moto me lleva el viento", responde el repartidor.

