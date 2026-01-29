VÍDEO | Nicki Minaj sorprende declarándose la "fan número uno" de Trump: "Si hay un momento bueno para apoyarle, es este"

Nicki Minaj compartía un acto con Donald Trump en el que no solo llamó la atención por sus palabras de apoyo al presidente, sino también por el llamativo abrigo que, según Dani Mateo, es porque "mató a un oso" en Groenlandia.

La presentación de un nuevo programa federal para niños nacidos en Estados Unidos que, "si tienen la piel del color correcto no serán expulsados", apunta Quique Peinado, se vivió un momento muy loco.

La rapera Nicki Minaj subía al estrado y se autodeclaraba la "fan número uno" del presidente norteamericano. Además, aseguraba que las críticas hacia ella por eso "no me afectan nada".

"Si hay un momento bueno para apoyar a Trump es este", reacciona Dani Mateo, que se pregunta si no podrían haberle puesto un atril a Minaj "en el que no pareciera un muppet".

En la intervención de la rapera también llamaba la atención su extravagante abrigo, que según el presentador de Zapeando es un nuevo gesto de pleitesía hacia Trump: "Ha ido a Groenlandia, ha matado a un oso polar y ha ido a entregarle la piel", comenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.