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María Pombo carga contra los que critican a Bad Bunny: "Qué pesados sois, qué calor dais"

"Nos la estamos jugando seriamente con que ningún cantante internacional haga una gira por España", ha asegurado María Pombo en este vídeo tras las críticas a Bad Bunny durante sus conciertos en España.

María Pombo carga contra los que critican a Bad Bunny: "Qué pesados sois, qué calor dais"

Tras los conciertos de Bad Bunny en España, María Pombo publicó un vídeo en sus redes sociales cargando contras las personas que criticaron al cantante. "Nos la estamos jugando seriamente con que ningún cantante internacional haga una gira por España", aseguraba la influencer, que insistía en que así no les "compensaba" venir a España. "Bad Bunny ha estado diez días en Madrid y no ha habido ni un solo día en el que no hubiera alguna queja o crítica", lamentaba la madrileña, que mandaba un mensaje a esos 'haters': "Qué pesados sois, qué calor dais".

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