VÍDEO | Irene Junquera reconoce que le han llegado a ofrecer un "cheque en blanco" por sus pies: "Hay un mundo fetichista ahí"

La anécdota de una mujer en 'Murcia a la vista' descubre algunas de las proposiciones más locas a las zapeadoras, desde las fotos de los pies de Isabel Forner e Irene Junquera, a patadas en zonas delicadas de Maya Pixelskaya.

En 'Murcia a la vista' se fueron a la playa en busca de las historias más surrealistas y se encontraron con una mujer que contó que, después de poner a la venta unos zapatos en Wallapop con una foto de sus pies, recibió una propuesta inusual.

"¿Me venderías unos calcetines usados?", fue la proposición que recibió de un usuario. Ella explicaba que aunque no estaba por la labor, su familia le animó a hacerlo, ya que el hombre, según ella "muy correcto", le llegó a ofrecer 100 euros.

La mujer finalmente declinó el ofrecimiento, pero reconocía que ahora se arrepiente: "He pensado en escribirle a ver si ahora le apetece, porque ahora me hace un poco más de falta", afirmaba.

"Me pagan a mi 100 euros y arramplo con todos los calcetines del Decathlon", comenta Miki Nadal, mientras que Isabel Forner explica que "piden muchas fotos de pies" e Irene Junquera confiesa que sería "millonaria": "Hay un mundo fetichista ahí", explica la zapeadora, que cuenta que le han llegado a ofrecer un "cheque en blanco".

Maya Pixelskaya, por su parte, sorprende al desvelar que hay alguien que le escribe pidiéndole patadas en una zona muy concreta y delicada.

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