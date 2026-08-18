VÍDEO | Irene Junquera descubre la canción 'bajonera' del verano: "No hay crema antiarrugas que lo pueda evitar..."

La canción 'Todos vamos a morir' es de Laaza y, como expone la zapeadora, "te quita las ganas de vivir". Descubre parte de su letra en el vídeo principal.

Estamos en agosto y, lo habitual, es que las redes se llenen de canciones veraniegas y animadas. Pero algunos artistas parece que, como señala Irene Junquera, "quieren templar los ánimos" a través de sus canciones.

La zapeadora muestra una canción que lo que consigue es quitarte las ganas de vivir. La canción es de Laaza y su título, 'Todos vamos a morir', ya da pistas de qué puede decir su letra.

"Todos vamos a morir y no hay crema antiarrugas que lo pueda evitar", dice la canción. "Todos vamos a morir y una chica adolescente en tus brazos no lo va a cambiar", sigue el tema. "Ninguna droga hará adelgazar, ningún filler, ningún implante capilar", señala el tema de Laaza.

"La amo", afirma Maya Pixelskaya. "Bad Bunny en los conciertos pone una casita y esta muchacha un tanatorio", añade Quique Peinado. "¿Cómo se llama? La quiero seguir", añade Maya. "Es deprimente...", afirma Isabel Forner. "Es la primera canción que te recuerda pedir cita con la notaría para hacer testamento", concluye Miki Nadal.

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