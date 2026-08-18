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La reacción de Ramón García cuando un invitado dice que se saca los dientes con una navaja: "Joder, qué tarde me estáis dando"
Ramón García no da crédito al escuchar cómo un invitado le confiesa que no va al dentista porque se quita él mismo los dientes con una navaja. "Iré al dentista cuando me muera", asegura el señor.
Ramón García no para de alucinar con sus invitados en el plató de 'En compañía', donde un señor le ha confesado que se saca los dientes con una navaja porque no quiere ir la dentista. "Joder, vaya tarde me estáis dando", afirma el presentador, que pide al hombre que "no haga eso y vaya al dentista".
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