Alberto Rey analiza 'El final de Oak Street': "Hay un momento que me quedé boquiabierto"

El periodista experto en cine comenta la nueva película de Anne Hathaway y Ewan McGregor. Un filme que combina la ciencia ficción y el de terror, con un punto de partida muy original.

Este viernes llega a las carteleras de nuestro país 'El final de Oak Street', lo nuevo de Anne Hathaway y Ewan McGregor. "Es una historia de ciencia ficción y terror con un punto de partida muy original", cuenta Virginia Riezu: "Una familia descubre, de repente, que tras un misterioso fenómeno cósmico vive rodeada de dinosaurios y sin poder salir del barrio".

Alberto Rey cuenta que la película le ha gustado "mucho". "Sobre todo su decisión de ser una película de aventuras familiar y una película de terror al tiempo". "Y de no decirte cuál es cada una de ellas", añade.

El periodista experto en cine señala que "cuando es 'Jumani', es muy 'Jumanji', pero cuando es 'The Walking Dead', o incluso 'Alien', no se corta ni un pelo". Rey cuenta que en la película se percibe un homenaje al cine de los 80, especialmente a Spielberg, ya que el film está ambientado en hace 42 años "y hace 200 millones de años".

"La apelación a la nostalgia ochentera es muy elegante", añade, ya que en el film se pueden ver "imágenes memorables". "Hay un momento que me quedé boquiabierto", confiesa. En el film, como explica Alberto, se retrata a los dinosaurios según las últimas investigaciones paleontológicas. El periodista le da a la película tres 'Albertitos' y medio ya que la considera "una estupenda película veraniega".

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