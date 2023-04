El primer vídeo de YouTube cumple la mayoría de edad. Lo subió uno de los creadores de la plataforma digital con el título 'Me at the zoo' y, 18 años después, el más visto no es ni la Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap, ni 'Despacito' de Daddy Yankee, ni el 'Gangnam style' de PSY.

El vídeo más visto se subió hace seis años y acumula 12 mil millones de visualizaciones. Se trata de 'Baby shark dance', la versión inglesa de una canción infantil coreana. "El que más veces habéis oído en vuestras pesadillas, padres y madres. Eso no se te va ni con aguarrás", señala Dani Mateo.

"Yo tengo pesadillas con el pollo Pepe cantando 'Baby shark'", reconoce Quique Peinado, y Valeria Ros destaca que ahora la que "lo está petando" entre el público infantil es Lu Li Pampín.