VÍDEO | Marina Comes nos guía por la ruta del vino Ribeiro, un "cuento de hadas gallego" que no solo fascinará a los amantes del vino

Marina Comes nos propone un plan imprescindible sin salir de España: la ruta del vino Ribeiro, un viaje donde el pasado medieval, el turismo activo y las aguas termales se juntan con el buen vino.

Sin salir de España, Marina Comes nos lleva hasta Ourense, donde nos propone seguir la ruta del vino Ribeiro, un lugar de "cuento de hadas gallego" que no solo fascinará a los amantes del vino.

La primera parada es Ribadavia, un municipio con un importante pasado medieval que se puede apreciar en su judería, una de las mejor conservadas de toda España, donde todavía hay dos pastelerías con recetas sefardíes que se han ido pasando de generación en generación.

Allí se encuentra la cuna del vino Ribeiro, que tal y como explica Marina, en la Edad Media "estaba más valorado que los vinos de Francia e Italia". De hecho, apunta, "fue el primer vino que llegó a las Américas desde España con Cristóbal Colón". Es, además, la denominación de origen más antigua de Galicia.

También encontramos el monasterio de San Clodio, un hotel que se ha convertido en un monumento histórico y ahora es ideal para un retiro monacal de puro relax. No obstante, también se puede hacer senderismo, rutas en bici y hasta remo o kayak.

Esta zona también destaca por sus aguas termales. De hecho, Orense, después de Budapest, "es la ciudad europea con más fuentes termales", apunta Marina. Si queremos experimentar un baño termal al estilo japonés están las 'termas de Prexigueiro', que "son una joyita y baratitas". También hay hoteles que aprovechan las aguas termales en formato balneario.

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