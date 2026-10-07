VÍDEO | Marina Comes propone una ruta increíble por Albacete: arte rupestre, astroturismo y el escenario de 'Amanece que no es poco'

Marina Comes propone irnos hasta la sierra de Segura, en Albacete, para descubrir algunos de sus secretos, desde la fiesta de las alfombras de Serrín de Elche de la Sierra hasta el "jardín del Edén" del valle del río Tus.

Marina Comes propone en esta ocasión una ruta por territorio español, más concretamente por la sierra de Segura, el "pulmón verde de Albacete". Allí encontramos pueblos con encanto que han sido escenario de películas, tradiciones que han sido declaradas de interés turístico nacional y unas de las mayores concentraciones de arte rupestre de España.

La primera parada es Elche de la Sierra, donde el fin de semana después del Corpus Cristi se celebra la fiesta de las Alfombras de Serrín. Se trata de una tradición donde, desde hace más de 50 años, las peñas pasan la noche del sábado al domingo decorando las calles principales con virutas de serrín. Un arte efímero que dura unas horas porque luego pasa una procesión "y se las lleva por delante".

El siguiente punto de interés es Nerpio, donde se concentran más de 40 yacimientos con pinturas rupestres. También está el castillo medieval de Taibilla y una ruta, la del Zarzalar, ideal para los senderistas. Además, apunta Marina, esta zona tiene "uno de los cielos más oscuros, claros y limpios de Europa", lo que lo ha convertido en uno de los mejores destinos de Europa para hacer astroturismo.

Por otro lado encontramos Molinicos, Liétor y Aýna, donde se rodó la mítica película 'Amanece que no es poco', que todavía se recuerda y vive con orgullo.

En esta ruta también encontramos relax. En el valle del río Tus, uno de los más puros de España, se encuentra "una especie de jardín del Edén" con cascadas y pozas de agua. Allí hay todo tipo de alojamientos rurales y también un hotel balneario con tratamientos de aguas mineromedicinales.

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