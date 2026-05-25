VÍDEO | Isabel Forner pide que la inviten a la casita de Bad Bunny: "No habrá cómicos ni gente que baile y que dé actitud"

La zapeadora ha hecho un alegato en Zapeando para intentar ser una de las VIP que disfrute del concierto del artista puertorriqueño desde la casita. ¿Lo conseguirá?

Barcelona ha acogido los dos primeros conciertos de Bad Bunny en nuestro país, que se celebraron el viernes y el sábado en el estadio Lluis Companys. Pero estos no son los únicos dos conciertos del puertorriqueño en nuestro país, ya que todavía quedan diez más que se celebrarán en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.

Isabel Forner es muy fan de Bad Bunny, pero, como ha comentado en otros programas, no ha podido conseguir entradas para ver al artista. Por eso, no duda en aprovechar la notoriedad que le da Zapeando para pedir que la inviten a la casita.

"Sí queremos", apoyan María Gómez y Quique Peinado. Forner afirma que en la casita "habrá gente muy famosa, pero no habrá cómicos, gente que baile y que dé actitud". "Por algo será que no habrá cómicos", afirma Iñaki Urrutia.

Este espacio forma parte del espectáculo del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Este simula una casa tradicional de Puerto Rico, pero, además, es una zona VIP en la que suelen estar los famosos que han sido invitados al concierto. El artista se desplaza hasta la casita para interpretar parte del concierto.

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