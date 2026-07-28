Un vecino pide limitar el horario de la hostelería: "Quien cena a las dos de la mañana no se toma una manzanilla"

laSexta.com rescata de la hemeroteca este fragmento de la sección 'Hablando se enciende la gente' de El Intermedio en la que Thais Villas salía a la calle para conocer la opinión de la ciudadanía acerca de la regulación de los horarios en hostelería.

"¿A favor de acotar horarios en la hostelería o a favor de la libertad horaria?". Thais Villas llevaba este "debate de barra de bar" a la calle en esta edición de 'Hablando se enciende la gente', una sección de El Intermedio. La reportera se rodeaba de gente de a pie que daba su opinión sobre este asunto y descubría que había división de opiniones.

Uno de los allí presentes aseguraba que cada uno debería podía cenar o tomarse una copa a la hora que le apeteciera. "Que el personal tenga su turno de trabajo y si echa horas de más, que se las paguen", defendía. "Lo de que no haya regulación implica que al final el empresario es el que impone una serie de condiciones a la gente que está trabajando. Ellos no son libres", lamentaba.

Una de las participantes trabajaba de noche en un bar y, aunque le pagaban, prefería cobrar menos y tener horarios diurnos. Un espontáneo llegaba para pedir que se regulara la situación y se pagara la nocturnidad. Todos eran conscientes de que los contratos en hostelería son precarios y también reconocían que en el resto de Europa, incluso en Italia, los bares y restaurantes cierran antes.

"A las 2 de la mañana salen por la puerta dando voces y vivo en un primero. Arrastran las sillas y se mean hasta en las puertas", denunciaba un vecino. Otro de ellos creía que la medida de la regulación de horarios podía servir para limitar el turismo de borrachera. "El que está cenando a las 2 de la mañana no está tomando una manzanilla", sentenciaba su compañero de bando.

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