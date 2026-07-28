Se 'descubre' quién fue la responsable del estilismo de Luis Enríquez en su boda con Susanna Griso, en vídeo

Este fin de semana se celebraba el enlace entre la periodista y el empresario, y uno de los temas más comentados fue el look que llevaba el novio: una guayabera de color rosa.

Una de las cosas más comentadas de la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez fue la camisa que escogía el novio para dar el sí quiero: una guayabera de color rosa. La elección ha generado numerosos memes en redes sociales, que el novio se ha tomado con mucho humor.

Muchos no han entendido por qué Enríquez había decidido escoger un look más desenfadado, algo que contrastaba con el estilismo de Susanna: un elegante vestido de novia. Como señala Maya Pixelskaya, ya se sabe quién es la responsable de esta polémica: Cruz Sánchez de Lara.

La escritora, como cuenta la zapeadora, "fue la que le regaló esa guayabera". Sánchez de Lara ha explicado en 'Espejo Público' que le preguntó a Enríquez qué look había escogido para su boda y este le explicó que el enlace iba a ser "una fiesta en la playa con amigos". Ella se comprometió, entonces, a regalarle el estilismo.

La abogada, además, no dudaba en afirmar en el programa que la que no iba correctamente vestida en el enlace era Griso. "Iba espectacular, apareció como una diosa griega, tan guapa...", se justificaba en 'Espejo Público', "parecía la novia de otra boda".

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