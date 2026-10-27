VÍDEO | El broche de Lamine Yamal en el Balón de Oro ya crea tendencia: Nacho García le copia el "comodísimo" estilismo en Zapeando

Lamine Yamal no pudo llevarse el Balón de Oro, pero sí acaparó todos los focos por su broche rosa de Chanel. Nacho García se apunta al estilismo y le ve utilidad: "Los mismo te sirve para atracar un banco, que para ir de picnic y te piquen las avispas".

Aunque finalmente fue Harry Kane quien se alzó con el Balón de Oro, Lamine Yamal fue uno de los futbolistas que brillaron en la ceremonia. Mucha culpa la tuvo el llamativo broche rosa de Chanel que lucía en la solapa de su traje.

"Es un poco como si Espinete hubiese hecho balconing en la chaqueta", comenta Cristina Pedroche, mientras que Dani Mateo ve "un poquito excesivo" lo del "floripondio".

Nacho García, 'experto' de moda de Zapeando, no solo cree que es tendencia, sino que también se apunta a la moda con su propio broche, aunque en su caso se trata de una especie de helecho que casi le tapa la cara.

"Es un complemento muy útil. Lo mismo te sirve para ir a atracar un banco y taparte, que para ir de picnic y que te piquen todas las avispas. Yo solo le veo un defecto, que seas alérgico al polen porque te mueres al momento, pero en resumen, comodísimo", afirma.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.