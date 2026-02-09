VÍDEO | Juanpa Quetón aclara los rumores sobre el 'Penisgate' en los Juegos Olímpicos de Invierno: "¿Qué ácido ni qué ácido?"

Nacho García se convierte en Juanpa Quetón, un esquiador español que está participando en los Juegos Olímpicos de Invierno para compartir más información sobre el polémico 'Penisgate'.

Italia acoge estos días los Juegos Olímpicos de Invierno y, como señala Quique Peinado, "estos Juegos de Invierno están salpicados de rumores". El zapeador expone que existe un nuevo tipo de dopaje. "No es una broma, es un escándalo", afirma, "que ha sido bautizado como 'Penisgate'".

Peinado señala que existen sospechas de que algunos saltadores de esquí se están pinchando ácido hialurónico en el pene para aumentar su tamaño y así llegar más lejos en sus saltos. "Cuidado con esto", dice María Gómez, "a ver si alguno se pasa con el ácido y en vez de aterrizar con los esquís...".

"Según la normativa los trajes de los saltadores tienen que ser lo más ajustados que se pueda y por eso se realiza una medición oficial del esquiador", cuenta Peinado. "Si el esquiador llega con la manguera llena le hacen un traje que, justo en esa zona, le quedará más holgado cuando el efecto del ácido se pase", añade. El zapeador cuenta que esa tela "queda un poco bolsa de la compra", pero el traje se mantiene. "Ese hueco, al parecer, como vas volando puede funcionar como un pequeño efecto paracaídas y el saltador puede planear un poco más y llegar más lejos", indica.

Zapeando conecta con uno de los esquiadores implicados en este caso para que comparta su visión de la historia. "Es el esquiador español Juanpa Quetón", explica Dani Mateo. Sobre los rumores, 'Juanpa' afirma que la gente no sabe qué inventar.

"¿Qué ácido ni qué ácido?", afirma, "no sé de verdad por qué se ha armado tanto revuelo, no lo entiendo". El 'esquiador' afirma que los esquiadores tienen un tamaño normal, "como todo el mundo". Dani apunta a que quizá no tiene un tamaño medio.

"Tienes razón, me he pasado", se sincera 'Quetón', "he de reconocer que todo el rato, aquí en el frío, quieras que no... se me ha podido encoger un poco". "Pero, sinceramente, creo que tampoco es plan de crearme un complejo ahora ni, sobre todo, hablar sobre el cuerpo de los demás".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.