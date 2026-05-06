VÍDEO | Juan Sanguino, sobre el debut de Julia Janeiro Campanario: "No viene con excusas, ella quiere ser famosa y punto"

La hija de Jesulín de Ubrique ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista 'Hola'. En ella ha hablado sobre sus referentes y sus objetivos con respecto a su carrera profesional.

Julia Janeiro Campanario, conocida como Juls, hija del torero Jesulín de Ubrique, ha hablado en exclusiva para la revista 'Hola' y Juan Sanguino es el encargado de desgranar que ha contado la hija del diestro en la publicación.

Nacho García señala que es la primera vez que la joven, de 23 años, concede una entrevista. Sanguino cuenta que lo que más le ha fascinado de la entrevista "es la propia razón de ser de la entrevista". El periodista expone que la revista defiende que, con la entrevista, "da un paso al frente y abandona su anonimato", algo que no es del todo cierto ya que Julia tiene 200.000 seguidores en 'Instagram'.

"Lo que quiere decir 'Hola' es que Juls se lanza al ruedo de ser famosa", explica, "es decir, de dedicarse profesionalmente a la fama". "Juls me apasiona porque ella no viene con excusas, ella quiere ser famosa y punto", añade.

Sanguino destaca un momento de la entrevista en la que Julia afirma que su meta es ser "una superestrella". "El periodista dice: '¿Superestrella de qué?'", apunta Juan. La joven responde que quiere ser ella, que no tiene un objetivo. "Lo que vaya saliendo y vaya encajando, lo haré, siempre dando el 100%", contesta la influencer. "Me parece una postura honesta, sencilla, directa", sentencia Sanguino.

Además, Julia también habla sobre que la comparen con las Kardashian. Para ella, es "una fantasía" ya que es muy fan del clan, a las que considera "icónicas, supertrabajadoras y, sobre todo, luchadoras". Juls también habla sobre qué otros caminos le gustaría tomar. En 'Hola' cuenta que le gustaría aparecer en una película, "siempre y cuando sea un drama romántico o una comedia". Además, cuenta que le gustaría salir en una de 'Torrente'.

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