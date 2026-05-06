VÍDEO | Juan Sanguino activa el 'contador de Shakiras' en un reportaje sobre Gerard Piqué y Clara Chía

La pareja ha disfrutado de una escapada romántica para celebrar su cuarto aniversario, pero, para la revista 'Lecturas', la verdadera protagonista de este es Shakira debido al número de veces que la nombran en el texto.

Gerard Piqué y Clara Chía han disfrutado de unos días de descanso en Venecia y la revista 'Lecturas' ha dado buena cuenta de su escapada romántica. Juan Sanguino explica que la publicación desvela que este viaje tenía como objetivo "celebrar sus cuatro años de amor".

"Para 'Lecturas' la verdadera protagonista es Shakira", afirma el periodista, "porque se empeñan en tenerla presente durante todo el reportaje". Sanguino decide activar el 'contador de Shakiras' para saber cuántas veces nombran a la artista en el reportaje.

Sanguino cuenta que la primera mención aparece justo después del titular que ilustra el reportaje, donde hacen referencia a que la cantante está en plena gira. Suman un nuevo 'Shakira' para hablar sobre cuándo se conocieron Piqué y Chía.

En otro párrafo, por ejemplo, hablan de los padres del exfutbolista como "los exsuegros de Shakira". Sanguino afirma que esta es su mención favorita. La frase, además, se lleva también los aplausos de los zapeadores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.