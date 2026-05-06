Necko Vidal analiza en vídeo 'Thriller', el videoclip de Michael Jackson que le convirtió en un icono global

Necko Vidal analiza en Zapeando la trayectoria de Michael Jackson a través de tres canciones icónicas. En este vídeo, es el turno de 'Thriller', cuyo videoclip revolucionó para siempre la industria de la música.

'Michael', el biopic sobre Michael Jackson, está arrasando en los cines de todo el mundo. Por ello, Necko Vidal analiza la legendaria trayectoria musical del 'rey del pop' en tres canciones icónicas: desde su etapa infantil con 'I Want You Back' hasta la revolución que supuso 'Thriller'.

En el vídeo sobre estas líneas, Necko recuerda cómo Michael Jackson se 'pasó el juego' con uno de los videoclips más míticos de la música, disparando su fama hasta una escala absurda y convirtiendo 'Thriller' en el disco más vendido de la historia.

Antes de 'Thriller', señala Necko, "los videoclips eran cuatro tíos tocando instrumentos con luces de colores". Sin embargo, Michael, bajo la dirección de John Landis, se marcó un cortometraje de 14 minutos con zombis "y una coreo que a día de hoy se sabe hasta el último habitante de Marte".

Esto supuso "un cambio de paradigma total" en el que "la música ya no solo se consumía con los oídos, sino que también se devoraba con los ojos", convirtiendo a Michael en "un icono que definía lo que significaba ser una estrella en la era moderna".

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