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La 'venganza' de Enrique Cerezo contra el Arsenal por citarle a comer en horario inglés: "Cuando vayan a Madrid se la pongo a las 15:00"

"Tú diles que tomen algo en la sobremesa y dales un balcón y ya que la naturaleza siga su curso", recomienda Quique Peinado a Enrique Cerezo después de ser citado a la comida de directivas ¡a las 11:30 de la mañana!

"Tú diles que tomen algo en la sobremesa y dales un balcón y ya que la naturaleza siga su curso", recomienda Quique Peinado a Enrique Cerezo después de ser citado a la comida de directivas ¡a las 11:30 de la mañana!

Al final no pudo ser y el Atlético de Madrid quedó eliminado a manos del Arsenal en las semifinales de la Champions League. De este modo, la máxima competición europea del fútbol se queda sin finalista español.

Sin embargo, Enrique Cerezo ya está planeando su venganza después de que el equipo inglés le citara para la comida de directivas a las 11:30 de la mañana.

"El próximo día que vayan a Madrid se las voy a poner a las 15:00 de la tarde", comentaba el presidente atlético con su ironía habitual.

"Ningún inglés puede soportar algo así, y que hagan sobremesa", reacciona Nacho García, que asegura que "juntar la comida con la cena es algo en lo que los ingleses no nos van a ganar". "Tú diles que tomen algo en la sobremesa y dales un balcón y ya que la naturaleza siga su curso", añade Quique Peinado.

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