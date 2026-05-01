VÍDEO | "Si hay línea hay lío": Juan Sanguino usa el 'Bingo de las relaciones' para saber si Froilán tiene pareja

El nieto del rey emérito ha sido visto paseando por Madrid con una atractiva joven. La revista 'Semana' abre la puerta a que pueda ser la nueva pareja de Froilán y, para salir de dudas, el periodista ha vuelto a recurrir a su divertido bingo del amor.

Felipe Juan Froilán de Marichalar ocupa la portada de la revista 'Semana' y es que, durante su última visita a nuestro país, ha sido visto con una joven por las calles de Madrid. Para saber si es solo una amiga o es algo más, Juan Sanguino vuelve a Zapeando con su 'Bingo de las relaciones'.

La dinámica es sencilla: el periodista va a leer frases del artículo de la publicación y cada vez que aparezca una palabra clásica de la prensa rosa o derivados, se debe tachar si aparece en el cartón. "Si hay línea hay lío", explica.

En 'Semana' cuentan que la pareja paseó por Madrid mientras intercambiaban "confidencias y muestras de cariño, como el hecho de que la pareja caminara abrazada". Solo en esa frase, los zapeadores han tachado cuatro casillas.

En la siguiente frase, 'Semana' ha señalado que las miradas cómplices de la pareja "eran la mejor muestra de que lo estaban pasando bien juntos". Los zapeadores consiguen tachar dos cuadros más. "Froilán y su amiga eligieron el parque del Retiro para continuar con su romántico paseo", dice la siguiente frase que ha escogido Juan. Los zapeadores consiguen una línea vertical lo que significa que Froilán y su amiga tienen una relación.

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