Wyoming cuestiona el trasfondo del plan de paz para Gaza: "¿Veremos a Netanyahu sentado en un banquillo por el genocidio?"

Wyoming reflexiona sobre el plan de paz para Gaza firmado en Egipto. Con su habitual ironía, el presentador cuestionó el optimismo que rodea al acuerdo impulsado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y alertó sobre su fragilidad.

El Gran Wyoming dedicó su monólogo de esta noche al plan de paz para Gaza firmado esta tarde en Egipto, impulsado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

"En los últimos días, muchos se empeñan en relatarnos el cese de las hostilidades en Gaza como una película con final feliz. En la cual los palestinos vuelven a casa tranquilamente, los israelís recuperan la cordura, Donald Trump se gana el título de arquitecto internacional de la paz y todos nos quedamos contentos y felices", ironiza el presentador de El Intermedio.

Sin embargo, Wyoming adopta un tono más realista y asegura que "esto no es ninguna película, esto es la vida real", subrayando que con este acuerdo de paz la gente empieza a hacerse preguntas que aún no tienen respuesta.

"¿Quién se va a encargar de reconstruir la vida de los dos millones de personas que viven en Gaza? ¿Respetará Israel el plan de paz o, como viene haciendo desde 1948, volverá a pasárselo por la mismísima entrepierna? ¿Veremos algún día a Netanyahu sentado en un banquillo respondiendo al genocidio?", se cuestiona El Gran Wyoming.

"No soy ningún cínico, pero tampoco soy un iluso", asegura el presentador, y detalla que este plan de paz ha sido creado desde Estados Unidos para Israel, sin contar en ningún momento con los palestinos.

"Permitidme un consejo, no os dejéis que os cuenten películas con final feliz, sobre todo porque el acuerdo que hemos visto hoy no es el final de nada", apunta Wyoming. Además, añade que lo más probable es que sea "el principio de algo que no podemos imaginar", sobre todo porque viene de Trump y Netanyahu, y de ahí solo "puede terminar francamente mal".

