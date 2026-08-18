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El ingenioso truco viral de un aficionado para colar alcohol en el campo y pegarse un "lingotazo"

En Aruser@s Fresh recuperamos el viral de un mexicano que convierte su iPhone en una pequeña petaca para colar tequila sin levantar sospechas.

El ingenioso truco viral de un aficionado para colar alcohol en el campo y pegarse un "lingotazo"

La imaginación de algunos aficionados para conseguir introducir alcohol en los campos de fútbol no parece tener límites. En Aruser@s Fresh recuperamos un curioso vídeo viral protagonizado por un aficionado mexicano que encuentra una peculiar manera de llevarse el tequila al estadio.

El hombre utiliza una carcasa especial de su iPhone como una pequeña petaca y la rellena con alcohol antes de acudir al campo. El ingenioso invento consigue superar el control sin que nadie sospeche de su contenido. Con el tequila ya dentro del estadio, el aficionado se dispone a disfrutar de su particular "lingotazo" mientras presume de haber conseguido burlar el control.

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