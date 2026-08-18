El angustioso rescate viral de una perra atrapada entre rocas durante tres días

La perra quedó atrapada durante tres días entre unas rocas, en un hueco de apenas 15 centímetros, y los rescatistas estuvieron más de seis horas perforando la piedra de forma ininterrumpida hasta conseguir liberarla.

En Aruser@s Fresh recuperamos este rescate de una perra que llevaba tres días atrapada entre unas rocas. El animal había quedado encajado en un espacio de apenas 15 centímetros, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Mientras tanto, su familia vivía con enorme angustia la situación y esperaba desesperada a que los equipos de emergencia consiguieran liberarla. Durante más de seis horas perforaron la piedra de forma ininterrumpida, trabajando con mucho cuidado para evitar causar daños al animal. Finalmente, después de horas de esfuerzo, consiguieron abrir el espacio suficiente para sacar a la perra sana y salva.

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