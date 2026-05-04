VÍDEO | La Inteligencia Artificial crea una canción con las frases más típicas de las madres

Con motivo del Día de la Madre, se ha hecho viral en redes sociales una divertida canción creada con las frases que más dicen las madres cuando se enfadan.

Este domingo se celebró el Día de la Madre y en redes sociales recurrieron a la Inteligencia Artificial para generar una divertida canción compuesta por las frases más típicas de nuestras madres.

En el vídeo, musicalizan frases tan escuchadas como "ponte la chaqueta que hace frío", "recoge tu cuarto que parece una leonera", "come y calla" o "apaga la luz que esto no es el Banco de España".

"Porque lo digo yo y punto", dice el estribillo de la pegadiza canción, "como vaya yo y lo encuentre...". "¿Y si tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras?", incluye el tema.

"Un día cojo la puerta... y me voy", comenta Quique Peinado, añadiendo una frase más de madre. "La del puente, para mí, es la frase top de madre", añade Virginia Riezu.

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