VÍDEO | Las bodas virales con karaoke de un cura italiano: "No sé si pedirle que me case o que actúe en el Primavera Sound"

Misa con fiestón. Eso es exactamente lo que promete es cura italiano que ya se ha hecho famoso por, entre sermón y sermón, meter espectaculares números musicales ¡con karaoke! Puedes verlo en este vídeo.

Si quieres que tu boda sea realmente inolvidable, en Italia hay un cura que se ha hecho famoso porque convierte las ceremonias en auténticos fiestones con karaoke.

Así se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde el sacerdote lo da absolutamente todo mientras canta, y baila, 'Mamma Mia' de Richi e Poveri.

"Yo no sé si pedirle que me case o que actúe en el Primavera Sound", reacciona entusiasmada Isabel Forner, mientras Quique Peinado se identifica con el bebé que aparece en el vídeo con cara de "pero qué imbéciles sois".

Dani Mateo, por su parte, le recuerda a Isabel que "ese cura no va a vivir siempre" y que el que la case "todavía es monaguillo". Ella, por su parte, destaca la importancia del cura tanto en bodas como en entierros, porque "si no te conoce la misa no es sentida".

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