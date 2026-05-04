¿Qué ponía en la tarta de Ester Expósito y Mbappé? Zapeando comparte varias opciones, en vídeo

La pareja ha disfrutado de unos días de descanso en Cerdeña. Entre otras cosas, han comido en un restaurante de Cagliari, la capital de la isla, donde les han regalado una tarta que les ha hecho mucha gracia.

Ester Expósito y Kylian Mbappé han disfrutado de unas relajantes vacaciones en Cerdeña. La pareja ha sido vista en un yate disfrutando del sol y dándose arrumacos. Después, se fueron a cenar a un restaurante de Cagliari.

El local decidió regalar a la pareja una tarta y, además, subieron un vídeo para dejar constancia del momento. Como se puede ver en las imágenes, parece que a la pareja les hizo mucha gracia lo que se leía en la tarta.

"No hemos podido adivinar el mensaje que estaba escrito en la tarta", comenta Iñaki Urrutia, "pero, con las risas que se estaban echando los dos, creemos que puede ser alguna de estas opciones": "Esta noche hat-trick", "Dani Martín, no te comes un colín" o "Lesionado lo que tengo aquí colgado".

Isabel Forner, por su parte, comenta que estas vacaciones del futbolista no han sentado muy bien a Josep Pedrerol que, en 'El Chiringuito', decidió analizar cómo bajó el deportista del avión. El periodista pregunta a sus compañeros si Mbappé "anda cojo". "Quiero ver si puede estar en el clásico", indica. Pedrerol indica que ve "bien" al futbolista.

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