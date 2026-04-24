VÍDEO | El increíble momento en que Amaia usa una silla como si fuera una flauta (y suena exactamente igual)

La cantante Amaia Romero nos tiene acostumbrados a interpretar mil versiones y verla tocar cientos de instrumentos en sus conciertos, pero nunca la habíamos visto coger una silla y tocarla a modo de flauta. El vídeo se ha hecho viral hasta en EEUU.

Nuestra Amaia Romero ha sido la protagonista del último episodio del 'Tiny Desk', el famoso ciclo de conciertos de la radio NPR, en EEUU, que luego se emitió en YouTube. La pamplonica ha vuelto a sorprendernos. Esta vez ha cogido una silla y se ha puesto a tocarla como si fuera una flauta. Los colaboradores de Zapeando no daban crédito a tal dominio.

"Sabíamos que era una gran cantante pero no sabíamos que era capaz de sacar música hasta de una silla", afirmaba sorprendido Miki Nadal. Y es que "suena igualito que una flauta", revela. Ahora bien, "si soplas bien, lo puedes hacer con cualquier silla", bromea por su parte, Nacho García.

Ya sabemos que la música no tiene secretos para Amaia, pero otra cosa bien distinta, dice Nadal, es su dominio del inglés: "Ahí está el nivel de otras celebrities como Sergio Ramos, Ana Botella o Abel Caballero", bromean. En el vídeo podemos ver ambos dominios de la gran cantante Amaia Romero, así como los divertidos comentarios de nuestros zapeadores.

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