Dani Mateo analiza el inesperado protagonismo de la primera dama de Guinea Ecuatorial durante su encuentro con el papa León XIV

El colaborador de El Intermedio analiza la llamativa recepción al papa León XIV en Guinea Ecuatorial, donde el estilismo de la primera dama ha terminado robando todo el protagonismo durante el encuentro oficial.

El colaborador Dani Mateo ha puesto el foco en la gira internacional del papa León XIV, que visitará España en su primer viaje oficial el próximo mes de junio. Un acontecimiento que le ha servido para lanzar una advertencia a El Gran Wyoming: "¿Ya tienes pensado el outfit? Ponte las pilas", bromea.

Mateo recuerda cómo en su reciente parada en Guinea Ecuatorial, el pontífice fue recibido con honores por el presidente Teodoro Obiang, pero todas las miradas se centraron en la primera dama, Constancia Mangue, cuya vestimenta se ha hecho viral. En las imágenes se aprecia un vestido azul claro estampado con varias imágenes del propio León XIV y un mensaje bordado que dice: "Su Santidad, denos la paz".

"Pero espérate, porque la señora no solo lo tiene en azul, también lo tiene en verde para ir a misa. ¡No me digas que no es un modelito divino!", comenta el colaborador, que concluye con ironía: "Que su marido sea un dictador militar es discutible, pero está claro que ella es la que manda en los desfiles".

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