Wyoming pregunta a PP y Vox "cómo se mide el sentimiento de pertenencia": "Alejandro Sanz nació en Madrid, vive en Miami y habla como de Cádiz"

El Gran Wyoming responde a Vox y a Azcón (PP) en este vídeo: "No me queda claro qué es el arraigo. La residencia legal, vale. Pero, ¿cómo se mide el sentimiento de pertenencia?, que es algo tan abstracto".

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "las exigencias de Vox van en aumento y el partido de extrema derecha ha pedido a la Generalitat que instaure el principio de los españoles primero en Vivienda y ayudas sociales". Desde Vox defienden que este punto ya figuraba en el acuerdo de investidura de forma verbal, pero ahora quieren que esté por escrito. "Mira qué bien, racismo y xenofobia pero por escrito y, a poder ser, ante notario", destaca El Gran Wyoming.

Además, pese a sus pactos con Vox en Aragón y Extremadura,. Preguntado sobre cómo se va a materializar esa exigencia de Vox, esta ha sido la respuesta de: "Creo que el debate que estamos teniendo tiene que ver con ayudas sociales, ayudas a la vivienda... ayudas que tienen que ver con el arraigo y la pertenencia al territorio, con la residencia legal, con el número de años que se lleva viviendo en una comunidad autónoma".

Tras escucharle, El Gran Wyoming reflexiona en el plató: "Pues todavía no me queda claro qué es el arraigo. La residencia legal y los años que llevas en un país, vale. Pero, ¿cómo se mide el sentimiento de pertenencia?, que es algo tan abstracto". Por ejemplo, el presentador explica que "Alejandro Sanz nació en Madrid, vive en Miami desde hace muchos años y sigue hablando como si estuviera en la playa de Cádiz": "¿Dónde debe recibir ayuda?, ¿en Madrid, en Cádiz, en Miami?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.