Alberto Rey analiza la biografía de 'Michael': "Es una película cursi a más no poder"

Nuestro experto en cine Alberto Rey nos ofrece su crítica sobre uno de los estrenos más importantes de la semana, 'Michael', la película biográfica del que fuera el rey del pop, Michael Jackson.

Este viernes se estrena una de las películas que, como asegura Virginia Riezu, probablemente se colocará en lo más alto de la taquilla: 'Michael', la biografía de Michael Jackson, el rey del pop.

"Es una historia que recorre la vida del cantante desde sus comienzos con 'The Jackson 5' hasta su carrera en solitario para convertirse en un icono de la música y en una de las personas más famosas del planeta. Le da vida la película su sobrino en la vida real: el cantante y bailarín Jaafar Jackson.

¿Qué opina de esta película el experto en cine, Alberto Rey? ¿Le hace justicia la película a Michael Jackson? "Esta película es una película muy comentable, pero también una película muy cursi, es cursi a más no poder, pero insisto, muy comentable", afirma en primer lugar nuestro experto.

Señala Rey que hay mil maneras de contar la vida de un mito como Michael Jackson "y todos sabemos que el recorrido temporal clásico no es la mejor", pero tampoco "centrarse tantísimo en un sistema de protagonista antagonista, donde el antagonista, el villano, es obviamente, George Jackson, el padre de Michael, interpretado por Colman Domingo", que se come, afirma Rey, "un marrón bien gordo" porque ¡qué mal escrito está el personaje!".

La película se centra en pequeños episodios centrados en hitos de la carrera de Michael Jackson y "cualquiera de ellos daría para una buena película porque todos tienen un clímax que mola muchísimo", confiesa Rey, como por ejemplo, el video de 'Thriller' o la llegada de su famoso chimpancé.

Esta primera película de Michael termina en 1988, aunque, según cuenta Rey, se supone que iba a llegar hasta 1993: la película termina con 'Bad', su séptimo álbum. Ahora bien, los fans de Michael Jackson pueden estar tranquilos: "Esta película es como es para que los que controlan los derechos de la música de Michael Jackson autoricen el uso de sus canciones".

Finalmente, Alberto Rey le da tan solo 'dos albertitos' y dos muy raspados, porque "se te van los pies cuando empieza la película".

En el vídeo podemos ver también por qué la película se ha retrasado tanto porque tenía que haberse estrenado hace justo un año.