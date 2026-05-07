Los consejos de protocolo de María José Gómez y Verdú para el vestuario del gimnasio: "Siempre mantener la distancia es importante"

El incómodo momento de las duchas de los vestuarios puede ser aún más incómodo si no seguimos los sencillos consejos de protocolo que nos cuenta María José Gómez y Verdú en este vídeo. Toma nota.

Hoy la experta en protocolo María José Gómez y Verdú nos cuenta en Zapeando qué debemos y qué no debemos hacer cuando vamos al gimnasio.

Uno de los puntos más delicados de nuestra visita al 'gym' son los vestuarios, donde según Nacho García "nos desvestimos y nos duchamos incómodamente con desconocidos". Pero podría ser aún peor: podríamos encontrarnos con nuestro jefe. ¿Cómo debemos actuar en ese caso?

María José explica que "siempre mantener la distancia es importante", por lo menos de "un antebrazo". En el caso de las chicas, además hay que mantener "la mirada hacia arriba": "Tú nunca mires para abajo, por si acaso".

La "chachara nudista", señala, "tiene que ser breve", al tratarse de "un lugar de paso donde te estás desnudando. Vas a la ducha o sales y no vas a estar contándole toda la vida".

Y los pelos de la ducha, ¿qué?

Con los pelos de la ducha, ¿qué hacemos? La experta en protocolo recomienda recogerlos con "un poquito de papel" y tirarlo en una papelera, pero "nunca pegarlo o dejarlo por ahí". Además, considera obligatorio ducharse con chanclas porque "eso es una orgía de hongos".

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