Wyoming, sobre el juicio de Ábalos y Koldo: "Tenía lo mejor de Los Soprano y de Crónicas Marcianas"

Tras escuchar el fiscal del juicio de las mascarillas, Wyoming destaca que "si esto fuera un equipo de fútbol, Ábalos sería el presidente, Koldo sería el entrenador y Aldama, el que ponen en la barrera porque se lleva todos los pelotazos".

El juicio de las mascarillas ha quedado visto para sentencia. Tanto el fiscal como las acusaciones particulares han leído sus conclusiones finales y los dos principales acusados, José Luis Ábalos y Koldo García, se han dirigido a la sala para defender, por última vez, su inocencia antes de conocer la sentencia.

"Ha llamado la atención la acusación realizada por Koldo, que ha asegurado que el abogado del PP le ofreció un pacto para que mintiera a cambio de no entrar en la cárcel", explica Sandra Sabatés, que destaca que, por su parte, "Ábalos ha cargado contra el proceso asegurando que no se respetó su presunción de inocencia y ha enunciado los juicios paralelos que atribuye a una campaña orquestada".

Tras escuchar los detalles, El Gran Wyoming destaca que va a echar de menos "a Ábalos, Koldo, Aldama...": "A ver ahora dónde encontramos una serie igual de buena, tenía lo mejor de Los Soprano y de Crónicas Marcianas". Además, Wyoming analiza las palabras del fiscal: "Si esto fuera un equipo de fútbol, Ábalos sería el presidente, Koldo sería el entrenador y Aldama el que ponen en la barrera por ser el que se llevaba todos los pelotazos".

"Lo cierto es que su último tramo de temporada ha sido terrible, por eso han chupado tanto banquillo", concluye Wyoming en su análisis, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.