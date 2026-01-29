María José Gómez y Verdú desvela lo que nunca hay que ponerse para una primera cita, en vídeo: "Es como un pijama sin aspiraciones"

María José Gómez y Verdú, la experta en protocolo de Zapeando, explica en este vídeo qué ropa es la más recomendable para una primera cita y qué cosas no nos deberíamos poner si queremos causar una buena impresión.

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú explica en Zapeando algunas cuestiones que debemos tener en cuenta de cara a la primera cita.

Una de ellas es la ropa, algo muy a tener en cuenta, ya que es lo que genera la primera impresión de nuestra cita. En el vídeo sobre estas líneas explica que una de las cosas que nunca se deben llevar en el caso de los chicos es "calcetines cortos con pantalones de vestir".

Tampoco es recomendable el chándal, aunque hayas quedado con alguien del gimnasio: "Primero que se duche y luego que se cambie", afirma rotunda María José, que señala que tampoco hay que combinar tirantes con cinturón ni llevar muchas cosas en los bolsillos del pantalón.

En el caso de las mujeres, María José señala que hay algo que "está muy de moda y no se debe hacer": combinar sandalias con pieles, algo que considera "incoherente". También está vetado el chándal, lo que María José considera "como un pijama sin aspiraciones".

Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ponernos? La experta en protocolo apunta que hay que ir "elegante, pero relajado", con un vaquero "que no esté roto", un pantalón chino o una camisa. Las chicas pueden ir también con un vaquero o una falda, en definitiva una combinación que sea, indica, "intencionada para una primera cita, que tienes muchas ganas de ver a la otra persona, pero en plan relax".

