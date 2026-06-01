VÍDEO | Dani Mateo, al ver la nueva mansión de CR7 y Georgina Rodríguez: "¿Es su casa o una nueva terminal del aeropuerto?"

La pareja ha inaugurado su nueva casa en Cascais, Portugal. La mansión tiene 12.000 metros cuadrados construidos de los cuales 5.000 son habitables. La casa ya se ha convertido en la más cara de Portugal.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya han estrenado su nueva casa en Portugal. En concreto, se encuentra en Cascais, una ciudad costera situada a solo 30 kilómetros de Lisboa.

La influencer ha publicado una fotografía en el patio de la mansión. "¿Es su casa o es una nueva terminal del aeropuerto?", pregunta Dani Mateo, al ver la imagen. Como cuenta Iñaki Urrutia, "en esta foto no os hacéis una idea de lo grande que es".

La mansión tiene 12.000 metros cuadrados construidos, de los cuales 5.000 son habitables. "Tiene piscina interior, exterior, sala de cine, garaje para 20 coches y está valorada en 35 millones de euros", cuenta el zapeador.

"Y tiene el mayor balneario de agua salada de Europa", añade, irónico, Dani, "le llaman 'Georgina d'Or'". Urrutia añade que es la vivienda más cara de todo Portugal.

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