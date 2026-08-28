VÍDEO | Francisco Cacho desvela si existe riesgo de que se produzca una nueva riada en Nepal

El meteorólogo de laSexta explica que parece ser que el suceso se produjo debido al colapso de un glaciar. Cacho indica que se desprendió una plataforma del glacial de 600 metros y cayó desde una altura de 1.200 metros.

El pasado miércoles una gran riada arrasaba un valle en Nepal en la frontera con Tíbet. Como señala Mónica Cruz, siguen llegando imágenes impresionantes del suceso en las que se puede ver la fuerza del agua. La zapeadora indica que parece que todo se produjo por el colapso de un glaciar.

Francisco Cacho explica que, si suben las temperaturas, el hielo se va fundiendo y el agua líquida es más inestable. "El hielo que estaba en le glacial es mucho más compacto, mantiene su forma, a diferencia del agua que busca salida hacia abajo", indica.

"Cuanta más agua líquida se descongela, más pesa y más presión ejerce para salir de esa cuenca del lago glacial", añade. El meteorólogo de laSexta señala que llega un punto que es capaz de romper una pared y colapsa. Cacho indica que la primera hipótesis fue que hubo un terremoto, pero, después, se pudo ver que fue la ruptura del glacial lo que produjo un movimiento en la tierra. Cacho indica que se desprendió una plataforma del glacial de 600 metros y cayó desde una altura de 1.200 metros.

¿Se puede producir una segunda riada?

En estos momentos, el miedo es que pueda ocurrir una segunda riada. Francisco indica que del glaciar se han derramado millones de metros cúbicos de agua que han arrasado rocas, árboles y escombros. "Todo ese material ha seguido formando un tapón en una zona de valle y se ha formado un nuevo lago", explica. Este lago está conteniendo dos millones de metros cúbicos de agua.

"El ministerio de Recursos Hídricos de China ha calculado que en los próximos tres días pueden llegar otros tres millones de metros cúbicos", añade. Esto ha hecho que emitan una alerta debido al alto riesgo de que se rompa ese dique.

Iñaki Urrutia señala que también se debe tener en cuenta la fuerza del agua. El zapeador indica que en el Himalaya es más fuerte y potente debido al efecto Venturi. El meteorólogo de laSexta explica que la cordillera del Himalaya es la más alta del mundo y sus valles son los más profundos.

Además, tiene los glaciares más grandes, junto los de los Andes. "Esto hace que las riadas sean más destructivas", explica. Cacho indica que "en el valle se produce ese efecto Venturi o efecto embudo, que dice que los fluidos aumentan su velocidad al pasar por una sección más estrecha".

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