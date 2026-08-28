Francisco Cacho comparte la última hora del incendio de El Saler (Valencia), en vídeo

El meteorólogo de laSexta indica que el viento va a girar a viento de Levante, algo que es positivo ya que este es "más húmedo y fresco".

El incendio de El Saler, en Valencia, sigue activo. Francisco Cacho expone que el fuego se originó este jueves sobre las 13:00 h cuando estaban a unos 35 grados y viento de poniente.

"Este llega recalentado y seco", apunta. El meteorólogo de laSexta indica que se han quemado 37 hectáreas, pero estas están en un área de alto valor biológico en pleno parque natural de la Albufera.

"Durante la tarde, la Generalitat Valenciana avisó y envío el ES-Alert a los móviles y se desalojaron, de forma preventiva, el pueblo del Saler, la playa y dos campings", explica Cacho.

El meteorólogo señala que la meteorología "va a seguir siendo mala", dado que no va a llover, "pero va a mejorar un poquito con respecto a este jueves". Aunque va a seguir haciendo calor, las temperaturas no serán tan elevadas. "Eso sí, va a girar le viento y va a cambiar a viento de Levante, y eso es mucho mejor porque llega desde el mar y es un poco más húmedo y fresco", señala.

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