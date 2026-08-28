Ahora

Redes sociales

VÍDEO | Iñaki Urrutia sugiere a Inés García que llame a Lamine Yamal "mi pequeño nugget": "Así se gana al novio y al suegro"

La influencer ha subido a sus redes sociales una fotografía con la camiseta de su chico y el futbolista no ha dudado en dejarle un comentario muy especial en la imagen.

La influencer ha subido a sus redes sociales una fotografía con la camiseta de su chico y el futbolista no ha dudado en dejarle un comentario muy especial en la imagen.

Lamine Yamal e Inés García siguen avanzando en su relación. Como anuncia Nacho García, la pareja ya se han puesto apodos. "Después de subir stories juntos y vestirse a juego han dado el paso definitivo", expone.

Como explica, la influencer ha subido a sus redes sociales una fotografía luciendo la camiseta de su pareja en el Camp Nou. La joven fue a apoyar a Yamal en el partido contra el Athletic.

El futbolista no ha dudado en hacer un comentario en la fotografía. Pero lo curioso del texto es como ha llamado a García: "Mi mujercita". "Espero que ella esté a la altura y le llame a él 'mi pequeño nugget'", comenta Iñaki Urrutia.

"Así se gana al novio y al suegro", añade el zapeador. "Yo le llamaría 'cabezabrócoli'", sugiere Miki Nadal, "porque el peinado que lleva ahora...".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska llama al "cese de la violencia" y cifra en 5.000 los migrantes que aún permanecen en Ceuta: "El retorno tiene que ser ordenado"
  2. Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes
  3. Nepal advierte del riesgo de una segunda riada tras el desbordamiento de un lago: "El nivel del agua está subiendo"
  4. Muere a los 89 años el rey Harald V de Noruega, decano de los monarcas europeos
  5. El incendio de El Saler obliga a desalojar a 161 personas de la pedanía valenciana y de dos campings de la zona
  6. 'Omega', el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick que rompió el flamenco: "Nos echaban del escenario, éramos unos caraduras"