VÍDEO | Iñaki Urrutia sugiere a Inés García que llame a Lamine Yamal "mi pequeño nugget": "Así se gana al novio y al suegro"

La influencer ha subido a sus redes sociales una fotografía con la camiseta de su chico y el futbolista no ha dudado en dejarle un comentario muy especial en la imagen.

Lamine Yamal e Inés García siguen avanzando en su relación. Como anuncia Nacho García, la pareja ya se han puesto apodos. "Después de subir stories juntos y vestirse a juego han dado el paso definitivo", expone.

Como explica, la influencer ha subido a sus redes sociales una fotografía luciendo la camiseta de su pareja en el Camp Nou. La joven fue a apoyar a Yamal en el partido contra el Athletic.

El futbolista no ha dudado en hacer un comentario en la fotografía. Pero lo curioso del texto es como ha llamado a García: "Mi mujercita". "Espero que ella esté a la altura y le llame a él 'mi pequeño nugget'", comenta Iñaki Urrutia.

"Así se gana al novio y al suegro", añade el zapeador. "Yo le llamaría 'cabezabrócoli'", sugiere Miki Nadal, "porque el peinado que lleva ahora...".

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