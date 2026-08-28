Ya no queda nada: las impactantes imágenes aéreas de la destrucción en Nepal tres días después de la riada

El contexto Tras el paso de la brutal riada poco queda en la zona donde ocurrió la tragedia. La destrucción, evidente desde tierra, se convierte en una fotografía sobrecogedora desde el aire. Mientras se sigue buscando a más de 1.500 personas.

Hace tres días, una devastadora riada en Nepal, tras el colapso de un glaciar, provocó la desaparición del edificio del paso fronterizo entre Nepal y China bajo una ola de barro. Hasta ahora, se registran más de 5.000 muertos y 1.500 desaparecidos. La destrucción es evidente, con aldeas enteras borradas del mapa, como muestran imágenes satelitales recientes. El río Bhotekoshi se desbordó, arrasando carreteras y hogares en segundos. Los servicios de rescate trabajan intensamente para encontrar supervivientes, mientras las familias buscan información en medio de un colapso orográfico y de comunicaciones.

Como una casa de muñecas, el edificio del paso fronterizo entre Nepal y China desaparecía bajo una enorme ola de barro hace tres días. Ahora, lo que queda es destrucción. Con más de 5.00 muertos que no cesan de aumentar y sin noticias de más de 1.500 personas, la riada mortal de Nepal ha dejado a su paso la imagen de la desolación, la de las familias y la de la destrucción causada.

El antes y el después desde el aire tras tres días es sobrecogedor. Ni rastro del edificio que servía de nexo entre ambos países, ni siquiera del paso fronterizo. No solo este enclave geográfico, numerosas aldeas han desaparecido literalmente según las imágenes de satélite publicadas este viernes. Una tras otra conforme la furia de la riada iba avanzando. Ya no queda nada.

Los científicos estiman que, tras el colapso del glaciar que llevó a la tragedia se produjo el desbordamiento del río Bhotekoshi. En cuestión de segundos, el agua hizo desaparecer carreteras, hogares... y a miles de personas.

Ahora, los servicios de rescate se afanan en dar con supervivientes bajo el lodo mientras los familiares intentan conseguir información. Todo ello en un contexto de colapso a nivel orográfico y también en las comunicaciones.